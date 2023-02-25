Чем, кроме ножа, можно быстро почистить картофель: лайфхаки на все случаи жизни

Несколько простых трюков, которые значительно сэкономят ваше время

Картофель — один из главных продуктов, которые обожают готовить украинцы. У нас есть блюда с вареной, жареной, тушеной и печеной картошкой, деруны, вареники с картошкой, картопляники (картофельные зразы), кнедли (клецки с картошкой), жаркое, разнообразные запеканки, пирожки с картошкой и много других блюд. Ранее мы рассказывали, как быстро и без лишней мороки приготовить вкусные "ленивые вареники" с картофелем, а теперь расскажем, как быстро начистить много картофеля на все вышеперечисленные блюда.

Для очищения картофеля от кожуры можно применять не только нож, но и другие инструменты и методы. Несколькими крутыми лайфхаками для разных случаев делится Ukr.Media. В этом списке — способы для чистки молодого и старого картофеля, отварного и сырого.

Специальная овощечистка — сырой картофель, молодой и старый

Об этом полезном и чрезвычайно удобном инструменте часто забывают. А некоторые считают его неэффективным. Для последних заметим, что это не так — такой нож очень даже эффективен, если подобрать удачную форму (ведь овощечистки бывают разными) и хороший материал.

Металлическая губка — сырой молодой картофель

Такая губка очень даже пригодится, когда вам нужно будет почистить много молодого картофеля. Особенно если он мелкий. Делать это лучше под струей воды.

Вилка и нож — вареный картофель

Если вам нужно быстро начистить много отварного в мундире картофеля, а он при этом еще и горячий, лучшим способом будет применение вилки и ножа. Чтобы не обжечься и ускорить процесс, клубень накалывают на вилку и прижимают к столу или разделочной доске, а доминирующей рукой сдирают кожуру ножом с помощью движений вверх-вниз и наоборот. "Набив" руку таким образом, процесс ускорится в разы.

Сито — отварной молодой картофель

Чтобы быстро очистить от кожуры молодой вареный картофель, используйте обычное сито. Как это работает: вы укладываете картофель в сито и помещаете его под мощную струю холодной воды – намокшая шкурка быстро отстанет от трения о поверхность сита. Очень хорош этот метод для очищения мелких овощей.

Грубая соль — молодой сырой картофель

Кристаллы крупной соли — прекрасный абразив, который в считанные секунды снимает кожицу с молодого сырого картофеля. Ее засыпают в чистый полиэтиленовый пакет, который заполняют вымытыми клубнями. Пакет трясут около минуты, а картошку внутри переминают между собой. После этого останется достать уже очищенный картофель и промыть его под проточной водой.

Холодная вода — отварной картофель, молодой и старый

Чтобы воспользоваться этим способом, перед отваркой картофель нужно надрезать примерно посередине. Когда он доварится, его заливают холодной водой, а как только картофель немного остынет, кожуру будет легко снять, просто потянув его с разных сторон надреза.

Раньше мы рассказывали, как отварить яйцо, чтобы желток оставался жидким. Этот простой лайфхак позволит сберечь нервы и приготовить именно то, что вы задумали.