Как избавиться от мышей за 1 раз и навсегда: гуманный способ без отрав

Бюджетный способ без использования опасных средств

Избиваться от грызунов, как и от надоевших насекомых, — задача не из простых. Некоторые хозяева используют различные отравы, однако это опасно в случае, если в доме живут домашние любимцы и есть дети. Все же выход есть!

Использование химических средств против живых существ — негуманно, пишет cpykami. Для того чтобы избавиться от крыс и мышей, мы предлагаем более гуманный способ, где нам пригодится только обычная поваренная соль, концентрированный настой перечной мяты и березовый деготь (их можно приобрести в любой аптеке).

Как избавиться от грызунов в доме без "химии"

К 1 чайной ложке соли добавляем 1 чайную ложку концентрированного настоя перечной мяты и 1 чайную ложку березового дегтя. Тщательно перемешиваем все ингредиенты. Смачиваем в полученном растворе ватные диски и раскладываем их по периметру помещения, в котором обитают грызуны. Запах этого средства гарантировано отпугнет вредителей.

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