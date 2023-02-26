Шесть гениальных способов нарезать лук и не расплакаться: простые лайфхаки

Если провернуть небольшие трюки при нарезке лука, то слез не будет

Лук – популярный овощ, который является ингредиентом многих блюд и может храниться до шести месяцев при правильных условиях. Однако при разрезании луковицы выделяется газ, который раздражает наши глаза. К счастью, есть действенные методы избежать слез при нарезке овоща.

Как не плакать, когда режешь лук? Есть как минимум шесть способов решить эту проблему. О действенных лайфхаках по нарезке этого овоща рассказывает издание express.

Способ №1. Нарежьте лук под вытяжкой

Воздушный поток может иметь огромное значение. Нарезка лука в хорошо проветриваемом помещении означает, что меньше газа попадет в глаза. Попробуйте работать под вытяжкой или откройте окно.

Способ №2. Используйте острый нож

Использование острого ножа наносит меньше повреждений мякоти лука, тем самым уменьшая количество выделяемого газа. Да и тупой нож может затруднить нарезку, из-за чего газ будет дольше раздражать оболочку глаза.

Способ №3. Охладите лук перед нарезкой

Положите лук в холодильник за несколько часов до того, как начнете готовить. Считается, что при более низких температурах химические реакции замедляются, поэтому при нарезке холодного лука выделяется меньше газа. Альтернативный вариант – охладить лук в миске с очень холодной водой в течение 15 минут.

Способ №4. Не трогайте корень

Предположительно, шероховатый конец корня лука — это место, где сосредоточено больше всего ферментов и молекул. Поэтому, если вы оставите корень нетронутым во время нарезки, может быть меньше выпущено газа.

Способ №5. Используйте защиту для глаз

Для особенно злого лука вы всегда можете создать барьер между газом и вашими глазами. Помочь могут обычные или солнцезащитные очки.

Способ №6. Используйте альтернативные кухонные инструменты

Любой, у кого есть кухонный комбайн с насадкой для нарезки кубиками или ломтиками, рассмотрите возможность его использования. Это не только ускоряет весь процесс нарезки лука, но и поможет обойтись без слез.

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