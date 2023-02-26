Три способа разблокировки засора в раковине без вантуза: необходимые материалы есть дома

Разблокировать слив помогут подручные средства

Раковина на кухне может забиться из-за остатков пище, а слив в ванной комнате часто блокируют волосы и остатки моющих средств. К счастью, с помощью подручных средств, которые легко найдутся в доме, можно прочистить слив в раковине без сантехника.

Если образовался засор в раковине, есть как минимум три способа убрать его. Вам даже не нужен будет вантуз. Подробнее о действенных лайфхаках рассказало издание Express.

Как прочистить слив раковины с помощью соды и уксуса

Использование пищевой соды — это простой и дешевый способ, который поможет разблокировать раковину. Способ первый:

Для начала поставьте чайник и вскипятите воду. Вылейте его прямо в канализацию, чтобы он мог растворить любые органические вещества.

Всыпьте одну чашку пищевой соды прямо в сливное отверстие. Можете создать небольшую воронку, чтобы убедиться, что вода попадает прямо туда. Оставьте на несколько минут.

После этого налейте одну чашку уксуса и дождитесь шипения. Это химическая реакция, необходимая для прочистки грязи, которая и создает пробку. Подождите пять минут.

Вскипятите чайник еще раз, а затем вылейте его в канализацию.

Способ второй:

Вылейте немного кипятка в канализацию. Затем добавьте одну чашку соды в сливное отверстие, а затем одну чашку горячей воды и подождите пять минут. Влейте еще один чайник кипятка, чтобы тщательно промыть и прочистить слив.

Как убрать засор в раковине с помощью стирального порошка

Стиральный порошок также может быть эффективным средством для разблокировки раковины. Вам нужно засыпать две столовые ложки биопорошка в сливное отверстие, а затем промыть его кипятком. Возможно, придется повторить манипуляцию несколько раз в зависимости от того, насколько серьезен засор.

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