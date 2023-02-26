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Мякоть не потемнеет: необычный трюк продлит срок годности авокадо до двух недель

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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При хранении авокадо учтите пару нюансов Новость обновлена 26 февраля 2023, 20:24
При хранении авокадо учтите пару нюансов. Фото pexels.com

Если добавить к плоду лимонный сок, то вы сможете наслаждаться вкусом авокадо дольше

Авокадо – любимый многими продукт, однако не все осведомлены о правилах его хранения. Плод может быстро портиться, но действенный лайфхак поможет этого избежать. Так вы продлите срок годности авокадо до двух недель.

Благодаря одному трюку мякоть авокадо будет оставаться свежей и не потемнеет, даже если вы разрежете плод. Как пишет издание Express, ключевой ингредиент лайфхака по хранению авокадо – лимонный сок.

Так, лучше всего хранить авокадо вместе с лимонным соком в герметичном пластиковом контейнере. Для этого поместите половину плода без косточки в емкость и залейте лимонным соком. Затем уберите в холодильнике. Чтобы трюк точно сработал и мякоть не потемнела, добавьте больше лимонного сока во внутреннюю часть, где изначально была косточка.

При таких условиях хранения мякоть авокадо будет оставаться зеленой и свежей как минимум пару недель, а то и три. Эффективность лайфхака заключается в том, что кислотные свойства лимонов сначала вступают в реакцию с кислородом, прежде чем среагировать на авокадо.

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#Авокадо #Хранение #Лайфхак