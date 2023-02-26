С чем постирать постельное белье, чтобы отбелить его: простой лайфхак

Натуральные средства вернут белый цвет вещам и нейтрализуют плохие запахи

При стирке вещей не всегда нужен дорогой порошок, ведь можно обойтись без бытовой химии. Подручные средства – уксус и пищевая сода – станут отличными помощниками, если нужно вернуть белизну постельному белью.

Со временем белые вещи теряют цвет, становятся серыми или желтыми. Однако это легко исправить. Подробнее о лайфхаке, который отбелит постель и устранит неприятные запахи, пишет издание Express.

При стирке постельных принадлежностей рекомендуется избегать смягчителей, а вместо этого добавлять уксус. Этот продукт может помочь отбелить, освежить и смягчить ткани. Среди прочего жидкость удаляет остатки порошка, которые могли впитаться в волокна ткани. Просто залейте немного уксуса в отсек для моющих средств или прямо в барабан. Не волнуйтесь, запах уксуса полностью исчезнет к тому времени, когда цикл завершится.

Кроме того, уксус поможет избавиться от серого оттенка материала. Вы также можете использовать пищевую соду, чтобы осветлить одежду. Если нужен дешевый и щадящий заменитель моющего средства — то раствор пищевой соды и уксуса подойдет идеально. Добавьте полстакана обоих ингредиентов в отсек стиральной машины перед стиркой, этот лайфхак осветлит и очистит вашу одежду и нейтрализует любые нежелательные запахи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отбелить одежду поможет еще один неожиданный продукт – молоко. Этот бабушкин метод удивляет своей эффективностью.