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Зачем ставить в шкаф стакан с рисом: эффективное решение распространенной проблемы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Как избавиться от затхлого запаха в шкафу с помощью риса Новость обновлена 27 февраля 2023, 08:55
Как избавиться от затхлого запаха в шкафу с помощью риса. Фото santeplusmag.com

 Одежда снова будет хорошо пахнуть, а резкий затхлый запах быстро исчезнет. 

Из-за повышенной влажности в доме, а шкафах может появляться неприятный и затхлый запах в шкафу, который после переходит на ваши вещи. Постоянные стирки — явно не вариант решения этой проблемы, увы, как и "проветривания" шкафа. К счастью, избавиться от затхлости в шкафу можно легко и быстро с помощью простого трюка.

Ценным союзником в борьбе с влажностью, плесенью и затхлым запахом в шкафу является обычный белый рис, пишет santeplus. Эта крупа хорошо впитывает влагу, а в сочетании с несколькими каплями эфирного масла распространит приятный запах в шкафу и ароматизирует вашу одежду.

Как избавиться от затхлого запаха в шкафу с помощью риса

Бабушкина хитрость заключается в использовании большой банки/стакана и сырого риса. Просто следуйте инструкциям:

  1. Возьмите сырой рис.
  2. Положите его в большую банку.
  3. Добавьте несколько капель эфирного масла по вашему выбору.
  4. Закройте крышкой и дайте постоять десять минут.
  5. По истечении времени снимите крышку и поставьте банку в угол шкафа.

Менять рис в стакане или банке нужно раз в неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как побороть запах затхлости в доме. Оказывается, сделать это можно с помощью обычного апельсина.

Теги:
#Запах #Плесень #Шкаф #Резкий запах #Неприятный запах #Лайфхак #Злак