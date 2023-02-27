Зачем ставить в шкаф стакан с рисом: эффективное решение распространенной проблемы
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Одежда снова будет хорошо пахнуть, а резкий затхлый запах быстро исчезнет.
Из-за повышенной влажности в доме, а шкафах может появляться неприятный и затхлый запах в шкафу, который после переходит на ваши вещи. Постоянные стирки — явно не вариант решения этой проблемы, увы, как и "проветривания" шкафа. К счастью, избавиться от затхлости в шкафу можно легко и быстро с помощью простого трюка.
Ценным союзником в борьбе с влажностью, плесенью и затхлым запахом в шкафу является обычный белый рис, пишет santeplus. Эта крупа хорошо впитывает влагу, а в сочетании с несколькими каплями эфирного масла распространит приятный запах в шкафу и ароматизирует вашу одежду.
Как избавиться от затхлого запаха в шкафу с помощью риса
Бабушкина хитрость заключается в использовании большой банки/стакана и сырого риса. Просто следуйте инструкциям:
- Возьмите сырой рис.
- Положите его в большую банку.
- Добавьте несколько капель эфирного масла по вашему выбору.
- Закройте крышкой и дайте постоять десять минут.
- По истечении времени снимите крышку и поставьте банку в угол шкафа.
Менять рис в стакане или банке нужно раз в неделю.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как побороть запах затхлости в доме. Оказывается, сделать это можно с помощью обычного апельсина.