Зачем ставить в шкаф стакан с рисом: эффективное решение распространенной проблемы

Одежда снова будет хорошо пахнуть, а резкий затхлый запах быстро исчезнет.

Из-за повышенной влажности в доме, а шкафах может появляться неприятный и затхлый запах в шкафу, который после переходит на ваши вещи. Постоянные стирки — явно не вариант решения этой проблемы, увы, как и "проветривания" шкафа. К счастью, избавиться от затхлости в шкафу можно легко и быстро с помощью простого трюка.

Ценным союзником в борьбе с влажностью, плесенью и затхлым запахом в шкафу является обычный белый рис, пишет santeplus. Эта крупа хорошо впитывает влагу, а в сочетании с несколькими каплями эфирного масла распространит приятный запах в шкафу и ароматизирует вашу одежду.

Как избавиться от затхлого запаха в шкафу с помощью риса

Бабушкина хитрость заключается в использовании большой банки/стакана и сырого риса. Просто следуйте инструкциям:

Возьмите сырой рис. Положите его в большую банку. Добавьте несколько капель эфирного масла по вашему выбору. Закройте крышкой и дайте постоять десять минут. По истечении времени снимите крышку и поставьте банку в угол шкафа.

Менять рис в стакане или банке нужно раз в неделю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как побороть запах затхлости в доме. Оказывается, сделать это можно с помощью обычного апельсина.