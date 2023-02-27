Самый простой способ вырастить зелень на подоконнике: результат уже через несколько дней

Домашние свежие салаты будут еще вкуснее и намного экономнее

Зима уже кончается, но к моменту, когда на участке появится первая зелень, все равно еще очень далеко. Сейчас самое время сеять разные культуры на рассаду, а можно заодно заняться и выращиванием зелени на подоконнике. Так у вас всегда будет возможность приготовить вкусный сочный салат, не тратясь в магазине лишний раз.

Самым простым способом вырастить зелень у себя дома делится телеграм-канал "Дача и огород". Результат будет уже через несколько дней.

Как вырастить зелень в пластиковых бутылках на подоконнике

Вам понадобится обычная маленькая пластиковая бутылка. Ее разрезаем примерно пополам, верхнюю часть переворачиваем и укладываем в нижнюю. В горлышко пустой бутылки вставляем пучок зелени, которую собираемся выращивать (желательно брать с корешком, но можно и без). Обрезаем верх и заливаем воду – столько, чтобы нижняя часть зелени была в жидкости. Вот и все. Главное – не забывайте вовремя доливать воду.

Раньше мы рассказывали, чем подкормить рассаду, чтобы лучше росла. Этот напиток найдется в доме у каждого и станет прекрасной альтернативой химическим добавкам из агромагазина.