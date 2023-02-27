Как сделать жесткое мясо курицы мягким и нежным: хитрый трюк с соленым маринадом

Кулинарный лайфхак от опытных хозяек

Курятина — очень популярен в кулинарии продукт, ведь она доступна, вкусная и может использоваться во многих различных блюдах – от простого отваривания или запекания, как отдельного блюда, до салатов. Раньше мы рассказывали, как запечь курицу, чтобы она получилась суперсочной и хрустящей. Теперь же расскажем, что делать, если мясо курицы слишком жесткое.

Из такого продукта вкусного и сочного блюда не выйдет – мясо обязательно нужно как-то размягчить. Самый простой вариант – замочить его в простом соленом маринаде. Этот процесс займет около 1,5 ч и не доставит хозяйке особых хлопот, уверяет prostoway.

В чем замочить курицу, чтобы мясо было мягким и нежным

Курятина должна полежать в соленой воде. Для этого налейте в кастрюлю два стакана воды и засыпьте стакан соли. Доведите раствор до кипения, чтобы соль полностью растворилась, а затем выключите огонь и разбавьте маринад еще шестью стаканами воды.

Когда раствор остынет, поместите в него курицу. Емкость отправляют в холодильник примерно на 1,5 часа. Вот и все — курица готова к приготовлению.

Раньше мы рассказывали, как спасти пересоленные котлеты. Есть несколько простых способов, которые помогут убрать из пруда лишнюю соль или "перекрыть" ее другими компонентами.