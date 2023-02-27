Стоит копейки, а пользы - на миллион: 5 гениальных трюков с металлической губкой

Необычные способы применения обычных вещей

Губки для мытья посуды – вещь достаточно универсальная, поэтому их часто используют не по назначению. К примеру, для бюджетного утепления окон или спасения холодильника от самых распространенных проблем – накопления излишней влаги и появления неприятного запаха. Но это все касается мягких губок, а как насчет металлических?

Оказывается, они тоже пригодятся и за пределами кухни. Пять гениальных трюков, которые помогут облегчить вашу жизнь с помощью таких губок, предлагает сайт tintelekt.com.

Как применять металлическую губку в хозяйстве: лайфхаки

Для заточки ножниц. Надо просто порезать эту губку ножницами – при взаимодействии с ней они становятся острее и начинают прекрасно выполнять свою функцию. Очистка овощей. Речь идет о молодом картофеле и моркови. Особенно удобен этот способ, когда вам нужно подготовить к приготовлению много овощей. Средство против мышей. Если в доме или кладовке завелись мыши и вы знаете, куда они пролазят, просто прикрепите в этом месте металлическую губку. Ее эти милые вредители не прогрызут, а значит, и в дом больше не попадут. Отчистка ржавчины. Такая губка прекрасно справится с очищением немного заржавевших инструментов и деталей. Очистка подошвы обуви. Пригодится металлическая губка и когда нужно привести в порядок подошву кроссовок или другой пары обуви. Особенно, когда на улице полно ягод омелы — это липкие белые шарики, которые мгновенно цепляются к одежде и обуви, и которые очень трудно снять и отмыть.

Ранее мы рассказывали, что обычные губки для мытья посуды цветные неспроста – разные цвета эффективно борются с разными типами загрязнений. Их специально выпускают такими, чтобы облегчить жизнь хозяйкам.