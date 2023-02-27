Зачем опытные хозяйки добавляют черный перец при стирке: вы удивитесь

Решаем главную проблему любителей черных вещей

Черные вещи есть в гардеробе каждой женщины или мужчины, независимо от возраста. Чёрный цвет всегда в моде, он практичен и подходит к любой другой одежды. Но, к сожалению, со временем черные вещи теряют свой первоначальный вид: они становятся почти что серыми, а также начинают линять.

Чтобы вернуть цвет черным вещам, опытные хозяйки пользуются одним простым лайфхаком. Как пишет cpykami, всего одна специя вернёт чёрной одежде первоначальный цвет и предотвратит линяние. И это — черный молотый перец.

Как вернуть черной одежде цвет

Достаточно добавить 1 чайную ложку в барабан с вещами. Стирать нужно обычным моющим средством при температуре не меньше 40 градусов. Специю необязательно добавлять при каждой стирке: примерно раз в пять стирок или реже.

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