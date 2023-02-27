Поможет копеечное средство: как отучить кошку грызть провода

Простой способ отучить кошку грызть провода

Те люди, у кого есть дома кошка, наверняка знают о непреодолимой любви домашних пушистиков к разного рода кабелям, которые часто стают "жертвами" их зубов и когтей.

Как сообщает The Voice Mag, воспитательные меры в таком случае далеко не всегда имеют свой эффект, а из-за того, что кабеля могут быть подключены к сети, подобные забавы могут привести не только к выходу из строя техники, но и к травмам питомца.

Чтобы этого избежать есть один очень простой и в то же время эффективный лайфхак, который не потребует много усилий или материальных затрат.

Прятать кабеля для этого не обязательно, достаточно лишь обмотать их клейкой лентой или скотчем.

Дело в том, что кошки не любят всякие клейкие субстанции, так как они вызывают у них непонимание и даже отвращение. А потому попав в такую "ловушку" один раз домашний любимец в следующий раз подумает дважды, чем лезть к кабелям.

К слову, такой же лайфхак работает не только для кабелей, но и для нижней части мебели, которую хочется спасти от острых когтей.

Напомним, клейкая лента не только может отучить котеек лезть к кабелям, но также и защитить дом от тараканов и других насекомых.