Поможет копеечное средство: как отучить кошку грызть провода
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Простой способ отучить кошку грызть провода
Те люди, у кого есть дома кошка, наверняка знают о непреодолимой любви домашних пушистиков к разного рода кабелям, которые часто стают "жертвами" их зубов и когтей.
Как сообщает The Voice Mag, воспитательные меры в таком случае далеко не всегда имеют свой эффект, а из-за того, что кабеля могут быть подключены к сети, подобные забавы могут привести не только к выходу из строя техники, но и к травмам питомца.
Чтобы этого избежать есть один очень простой и в то же время эффективный лайфхак, который не потребует много усилий или материальных затрат.
Прятать кабеля для этого не обязательно, достаточно лишь обмотать их клейкой лентой или скотчем.
Дело в том, что кошки не любят всякие клейкие субстанции, так как они вызывают у них непонимание и даже отвращение. А потому попав в такую "ловушку" один раз домашний любимец в следующий раз подумает дважды, чем лезть к кабелям.
К слову, такой же лайфхак работает не только для кабелей, но и для нижней части мебели, которую хочется спасти от острых когтей.
Напомним, клейкая лента не только может отучить котеек лезть к кабелям, но также и защитить дом от тараканов и других насекомых.