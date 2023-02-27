Всего 10 минут – и плесень уйдет: простой лайфхак с натуральным раствором

Избавиться от плесени можно без отбеливателя и другой агрессивной химии

Холодная и влажная погода способствует появлению конденсата на окнах, который влечет плесень. Для удаления грибка необязательно покупать едкие химические средства, ведь можно обойтись одним действенным натуральным ингредиентом.

Чтобы убрать плесень в доме, не трите поверхность отбеливателем. Лучше воспользуйтесь эффективным лайфхаком с перекисью водорода, который сработает всего за 10 минут, пишет издание express.

Чтобы очистить стены от черной плесени и не повредить краску понадобится щадящий способ, для которого нужна перекись водорода (лучше всего подойдет раствор с трехпроцентной концентрацией). Тогда как отбеливатель лишь маскирует пятна, а вот цвет стен может испортить.

Чтобы избавиться от плесени с помощью перекиси водорода, выполните следующие шаги:

Налейте перекись водорода в пульверизатор и нанесите ее на участок поверхности с плесенью. Оставьте на 10 минут. Используйте губку, чтобы протереть загрязненную область. В идеале после этого покрыть стены краской против плесени.

Перекись водорода — это противогрибковый, противовирусный и антибактериальный раствор, который можно найти в большинстве аптечек. Вы можете безопасно использовать средство на различных поверхностях, таких как кухонная техника и столешницы, сантехника и ванны, твердые полы и стены.

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