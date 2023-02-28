Почему при выборе духов не стоит нюхать кофе и как их на самом деле выбрать: неожиданный лайфхак

Этот способ позволит безошибочно выбрать "свой" аромат

К выбору парфюмерии, как и к подбору одежды и аксессуаров, нужно относиться максимально ответственно. Если вы допустите ошибку и выберете не тот аромат, радость и приятные эмоции он вам вряд ли принесет, ведь от неподходящего запаха может даже разболеться голова. Раньше мы рассказывали, как сделать, чтобы аромат держался дольше и божественно пах, а теперь расскажем, как его правило выбирать.

Почему не стоит вестись предложение парфюмерного консультанта понюхать кофе во время выбора нового аромата, рассказывает prostoway. Оказывается, этот распространенный способ совершенно неправильный – духи нужно выбирать совсем не так, а избавляться от запаха помогает не кофе, а обычная вода. Аромат кофе же вводит наши обонятельные рецепторы в заблуждение.

Почему кофе – не вариант

Потому что кофе тоже имеет достаточно сильный запах, который мы стараемся распознать, когда наш нос и так устал, перебирая разные ароматы. Ничего, кроме путаницы, это не принесет.

Как правильно выбирать духи

Возьмите с собой бутылку обычной воды и делайте по одному глотку после тестирования очередного парфюма. Так проблем с выбором правильного аромата не возникнет.

Раньше мы рассказывали, как выбрать хороший чай. Оказывается, отметки на упаковке, на которые почти никто не обращает внимания, на самом деле играют ключевую роль.