Названо неожиданное средство, которое не даст вашей морозилке намораживать лед

Самый простой лайфхак, доступный каждому

В старых моделях холодильников, не оборудованных системой No Frost, часто возникают проблемы с появлением лишнего льда в морозильной камере. Это заставляет владельцев переплачивать за электроэнергию и чаще размораживать агрегат, чтобы его убрать.

К сожалению, не все знают, что существует один простой лайфхак, который вмиг решит эту проблему. Если правильно разморозить морозильную камеру и обработать ее одним доступным средством, лед больше не будет намерзать на стенках. Что именно нужно делать, рассказывает tintelekt.com.

Как быстро разморозить морозилку

Можно поставить в выключенный холодильник тазики или бутылки с горячей водой, закрыть дверцу и немного подождать, регулярно меняя воду на горячую и подтирая лужи.

Можно брызгать на стенки морозилки горячей водой прямо из распылителя — так лед очень быстро расстанет. Главное — вовремя вытирать лужи.

Как сделать, чтобы в морозилке не образовывался лед

После того, как холодильник полностью оттаял, промываем морозилку раствором с уксусом (чтобы там не образовывалась плесень), а потом проходимся сверху нашим секретным средством. Речь идет об обычном глицерине, который можно приобрести в любой аптеке. Несколько капель наносят на ватный диск и хорошенько растирают по всей внутренней поверхности камеры. Повторять такую процедуру стоит хотя бы раз в полгода.

Раньше мы рассказывали, зачем держать мокрые газеты в холодильнике. Наконец-то раскрыт бабушкин секрет, который многим не давал покоя в детстве. Оказывается, это гениальное решение распространенной проблемы.