Чем натереть душевую лейку, чтобы убрать налет и плесень: простой лайфхак

Чтобы напор воды оставался сильным, промойте душевую лейку

В ванной комнате часто образовывается налет, к примеру, на душевой лейке. Насадка даже может покрываться грибком. Однако действенный способ очистит ее без лишних трат и хлопот.

Чтобы убрать налет и плесень с душевой лейки, воспользуйтесь простым лайфхаком. Ключевые ингредиенты – пищевая сода и уксус. Метод работает превосходно, пишет издание Mirror.

Как очистить душевую лейку содой и уксусом

Попробуйте замочить насадку для душа на ночь в растворе из соды и обычного уксуса. Для этого наполните полиэтиленовый пакет содой и уксусом, поместите туда насадку для душа и завяжите ее на пару часов. В идеале дайте трюку поработать всю ночь: так вы точно добьетесь чистоты и блеска, уберите налет и грибок.

Кроме того, вы можете дополнительно прочистить отверстия насадки. Для этого воспользуйтесь старой зубной щеткой или зубочистками. Благодаря этому напор будет сильным, а вода без сторонних загрязнителей.

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