Вам не придется возиться с вантузом: простой и хитрый трюк, как избавиться от засора в раковине

Все, что нужно для прочистки труб есть на каждой кухне

Странные запахи, булькающие звуки или медленный слив воды — это способ вашей раковины сказать вам, что она засорилась и ей нужна помощь. Засоры — это очень распространенная проблема, которую нужно решать как можно скорее. И мы хотим поделиться с вами простой хитростью, как избавиться от засоров без "кротов" и вантузов.

Оказывается, прочистить трубы можно с помощью подручных средств, которые 100% есть на каждой кухне, пишет издание Express. Быстро, дешево и без вантуза.

Как быстро избавиться от засора в раковине

Итого, чтобы прочистить засор, вам понадобится обычная пищевая сода. Это простой и дешевый способ, который вы только можете использовать для "борьбы с засорами".

Что нужно делать:

Для начала поставьте чайник и вскипятите воду и вылейте ее в канализацию. Всыпьте одну чашку пищевой соды прямо в сливное отверстие и оставьте средство "поработать" на несколько минут. После этого налейте в слив одну чашку уксуса и дождитесь шипения. Спустя пять минут снова залейте трубы кипятком.

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