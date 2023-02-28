Укр

Как подобрать носки своего размера за пару секунд: малоизвестный лайфхак

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Носки
Носки

Подобрать нужный размер на самом деле проще, чем кажется

Многие люди покупают носки не обращая внимание на размер и часто ошибаются. Хоть это может показаться не настолько критичной проблемой, однако специалисты-подологи предупреждают, что такие "промашки" чреваты развитием ряда проблем.

Как говорится в материале Униан, на самом деле определить нужный размер не составит особого труда и для этого даже не придется прикладывать носок к ступне.

Отмечается, то подологи рекомендуют не ориентироваться по размеру, который указан на упаковке, а воспользоваться простым лайфхаком. Все что для этого нужно, это взять носок и обернуть его вокруг сжатого кулака. Если это удается сделать так, чтобы без растягивания кончик носка соприкоснулся с пяткой, то этот размер вам подходит.

Специалисты указывают, что неправильный размер носка чреват возникновением мозолей, врастанием ногтей и даже деформацией пальцев. Особенно проблема актуальна для детей, которые могут даже не осознавать, что ощущают дискомфорт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как без особого труда почистить белую обувь от загрязнений в домашних условиях и без дорогих средств.

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#Носки #Лайфхак