Названы четыре режима стирки, о которых можно забыть: от них — никакой пользы

Эти программы только зря повышают стоимость техники

Чтобы привлечь внимание покупателей и заинтересовать их приобрести именно их товар, производители бытовой техники постоянно вынуждены придумывать что-то новенькое. И порой эти их выдумки ничего не стоят — техника просто нашпигована кучей ненужных функций, за которые приходится существенно переплачивать. Чтобы не попасться на маркетинговый крючок, лучше заранее подумать, нужна ли вам та или иная функция и как вы ее будете применять.

Касается это, в том числе, и стиральной машины. Казалось бы, чем больше в ней режимов, тем лучше. Но это обманчивое предположение, потому что главное — не количество, а качество. И если определенные функции дублируют друг друга, то переплачивать за них не стоит, передает pixelinform. Сайт называет сразу четыре функции, от которых легко можно отказаться.

Режим "Легкая глажка"

Этот режим исключает из цикла стирки промежуточный отжим. В результате моющее средство может оставаться на вашей одежде, а вещи будут отжаты не полностью. Кроме того, при использовании этого режима машинка производит дополнительный забор воды.

Режим "Ручная стирка"

Этот режим считается не очень экономичным. Деликатные вещи лучше стирать, выбирая программу "Синтетика" — при 30 градусах и без отжима.

Режим "Черные вещи"

Проще выбрать программы "Синтетика" и "Дополнительное полоскание", а не тратить лишние средства на модель, в которой установлена такая функция. Главное – выбрать режим стирки при низкой температуре, этого для черных вещей вполне достаточно.

Режим "Автоматическая сушка"

Особой пользы эта программа вам не принесет. Если вы заполните барабан вещами из разных типов ткани, то за раз машинке все равно не удастся высушить всю одежду.

Раньше мы рассказывали, нужно ли выключать стиральную машину из розетки после стирки. Ответ вас точно удивит. Не забывайте также, что стиралку лучше подключать через отдельную розетку.