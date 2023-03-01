Что нанести на воротник рубашки, чтобы не отпечатывался макияж: гениальный лайфхак

Для трюка вам понадобится одно косметическое средство

Косметика часто оставляет пятна на одежде. Распространенная проблема – следы от тонального крема, особенно они заметны на воротнике белой рубашки. Однако вам не придется отправлять вещь в стирке, ведь есть возможность предотвратить загрязнение.

Чтобы одежда не пачкалась косметическими средствами, попробуйте провернуть ловкий трюк. Все, что вам понадобится, лак для волос. Об эффективном лайфхаке пишет mirror.

Женщины, которые используют тональные средства для кожи лица, не раз сталкивались с потемнением воротников рубашек, блуз или джемперов. Но есть простой способ избежать грязных отпечатков на одежде.

Секрет лайфхака очень прост, но поражает эффективным результатом. Что же нужно делать, чтобы макияж не отпечатывался на воротнике рубашки? Просто нанесите лак для волос внутрь воротника перед тем, как одеться. Этот косметический продукт не будет стоит слишком дорого и прослужит долго, если применять его только в этих целях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отстирать пятна от ручки на одежде: чернила удалятся легко и быстро. А еще мы писали, какой способ поможет удалить следы помады на ткани.