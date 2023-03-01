Избавит обувь от скрипа и не только: это копеечное средство нужно всем

Это простое средство за копейки поможет вашей обуви прослужить дольше

Обувь часто скрипит при носке или впитывает влагу. А еще, чем дольше срок эксплуатации, тем хуже у нее внешний вид. Чтобы ваши ботинки или туфли как можно дольше сохраняли привлекательный вид, поможет обычное льняное масло.

Об этом рассказали на портале Work Gearz. Это простое средство не только придаст симпатичного блеска вашей обуви, но и поможет ей дольше прослужить.

Скрип обуви

Часто обувь, особенно кожаная, при ходьбе издает неприятный скрип. Чтобы от этого избавиться, используйте льняное масло. Это средство состоит из микроспор, в которых есть гликролиды — продукты переработки льняных масел. Именно эти полимерные материалы защищают обувь и лишают ее скрипа, снижая трение швов. Чтобы обувь перестала скрипеть, достаточно смочить тряпочку небольшим количеством льняного масла и протереть подошву.

Защита от влаги

Как и любое другое масло, льняное способно отталкивать воду. Оно состоит из нерастворимых в воде жирных кислот, которые могут препятствовать воде в проникновении в поверхность и, следовательно, в процессе окисления-восстановления, защищающего поверхность от разрушения.

Чтобы не тратиться на дорогие водоотталкивающие спреи, можно смазать обувь льняным маслом. Благодаря ему на поверхности обуви образуется гидрофобный слой, который и защищает обувь от грязи, воды, реагентов, пятен и других жидкостей.

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