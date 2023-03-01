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Передача показателей счетчика воды: о каких нюансах стоит помнить, чтобы не попасть в просак

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Счетчик за воду
Счетчик за воду

Какие цифры надо записывать, снимая показатели счетчика за воду

Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги украинцам стоит ежемесячно вовремя передавать показатели счетчиков. При этом часто с ними есть нюансы, о которых стоит помнить.

Например, как говорится в материале портала portmone.com, счетчиков за воду в доме может быть сразу несколько. Если жилье не подключено к центральному отоплению, то он будет лишь один — за холодную воду. В противном же случае добавится еще один за горячую.

Однако в доме к тому же может быть стояк на кухне и отдельный на ванную, в таком случае число счетчиков может возрасти до четырех.

Эти устройства бывают механическими и электронными, однако кроме способа отображения информации они ничем не отличаются.

Стоит также помнить, что объем потребленной воды на циферблат выводится в литрах, а передавать надо в кубометрах. Обычно цифру для этого разделяют запятой или потребление в литрах выделяют другим цветом.

К примеру, если ваш счетчик показывает значение 000123,456, то передавать надо только цифру 123, которая отображает использованный объем воды в кубометрах. 456 в данном случае является потреблением воды в литрах.

Цифру можно округлять в меньшую или большую сторону, большой роли это не сыграет.

Напомним, ранее мы писали о том, как не запутаться в зонах и правильно передать показатели за электроэнергию.

Также мы сообщали о том, как правильно снимать показания газового счетчика.

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#Вода #Коммуналка #Счетчик