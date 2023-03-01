Передача показателей счетчика воды: о каких нюансах стоит помнить, чтобы не попасть в просак

Какие цифры надо записывать, снимая показатели счетчика за воду

Чтобы не переплачивать за коммунальные услуги украинцам стоит ежемесячно вовремя передавать показатели счетчиков. При этом часто с ними есть нюансы, о которых стоит помнить.

Например, как говорится в материале портала portmone.com, счетчиков за воду в доме может быть сразу несколько. Если жилье не подключено к центральному отоплению, то он будет лишь один — за холодную воду. В противном же случае добавится еще один за горячую.

Однако в доме к тому же может быть стояк на кухне и отдельный на ванную, в таком случае число счетчиков может возрасти до четырех.

Эти устройства бывают механическими и электронными, однако кроме способа отображения информации они ничем не отличаются.

Стоит также помнить, что объем потребленной воды на циферблат выводится в литрах, а передавать надо в кубометрах. Обычно цифру для этого разделяют запятой или потребление в литрах выделяют другим цветом.

К примеру, если ваш счетчик показывает значение 000123,456, то передавать надо только цифру 123, которая отображает использованный объем воды в кубометрах. 456 в данном случае является потреблением воды в литрах.

Цифру можно округлять в меньшую или большую сторону, большой роли это не сыграет.

Напомним, ранее мы писали о том, как не запутаться в зонах и правильно передать показатели за электроэнергию.

Также мы сообщали о том, как правильно снимать показания газового счетчика.