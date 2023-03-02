Лоток стиральной машины будет как новый: как за 5 минут очистить его от грязи, ржавчины и накипи

Самое простое средство легко справится с проблемой

За стиральной машинкой, как и за другой бытовой техникой, требуется уход. И касается это не только барабана и фильтра, но и резинового уплотнителя, в котором может накапливаться влага и от этого из машинки воняет плесенью. Кроме того, внимания иногда требует и лоток для порошка. Там тоже периодически возникают проблемы.

Если не ухаживать за этой деталью, со временем внутри появится ржавчина и налет. И несмотря на то, что к серьезным проблемам со стиральной машиной это не приведет, вид у техники будет "не очень". Как легко отчистить лоток с помощью одного простого средства, рассказывает pixelinform. Процедура займет всего 5 мин.

Как быстро и без лишних усилий очистить лоток стиральной машины

В первую очередь его нужно снять и промыть обычной водой. Затем с помощью старой зубной щетки чистят накопившуюся там грязь (преимущественно речь идет об остатках порошка). Если на поверхности есть не только ржавчина, но и каменистые отложения порошка, справиться с ними поможет лимонная кислота. На 1 л горячей воды берут 1,5 ст.л. средства. Деталь нужно полностью погрузить в раствор, а его, соответственно, должно быть столько, чтобы лоток полностью был покрыт жидкостью. Дальше остается только протереть лоток меламиновой губкой.

Помните, что отбеливатель для очистки лотка лучше не использовать. Особенно опасны для пластика средства, содержащие хлор, поэтому будьте с этим аккуратны.

Раньше мы рассказывали, как почистить стиральную машинку без бытовой химии. С этим отлично справятся натуральные средства, которые обязательно найдутся на любой кухне.