Голуби больше не будут сидеть на вашем балконе: хитрости, которые отпугнут птиц навсегда

Ряд безопасных и эффективных методов для отпугивания голубей.

Голубей часто можно увидеть на балконах и подоконниках у наших квартир, особенно на высоких этажах. Такое "местоположение" позволяет птицам осматривать окрестности во время отдыха, а иногда ваш балкон может стать местом их жительства: голуби могут обустроить у вас свое гнездо и выращивать потомство. Если вы не возражаете, можете спокойно позволить им жить возле вас.

Однако если же вам надоело убирать после своих "жителей", то есть несколько хитростей, которые помогут отвадить птиц от вашего балкона, пишет портал santeplus. Не переживайте, все способы гуманны и птицы останутся целыми и невредимыми.

Как отвадить голубей от своего балкона

Пластиковые шипы

Как правило, голуби не переносят наклонные или неустойчивые поверхности. Кроме того, чтобы они не садились на подоконники, балкон или даже на крышу, не стесняйтесь установить пластиковые шипы или шпажки, которые вы найдете в хозяйственных магазинах. Таким образом, посадка будет совсем некомфортной и у этих гостей больше не будет соблазна вернуться.

Поддельные птицы

Голуби боятся других птиц, особенно тех, которые являются их врагами (вороны, орлы, ястребы и совы). Их можно обмануть и напугать с помощью поддельных пластиковых птичек, просто вывесив их на окне или балконе. Не забывайте время от времени перемещать этих искусственных птиц и привязывать их к леске, чтобы они двигались.

Сеть против голубей

Если у вас очень большая площадь, где часто собираются голуби, установка сетки от птиц также может быть эффективным решением.

Нафталин

Голуби ненавидят запах нафталина. Проткните небольшую пластиковую бутылку и опустите в нее несколько шариков нафталина. Повесьте это "устройство" на балконе, и он станет настоящим репеллентом. Или вы можете просто разбросать несколько нафталиновых шариков по месту, где голуби часто бывают.

Компакт-диск

Делайте ставки на объекты, отражающие свет! Быстрый и недорогой способ управления этими птицами — повесить компакт-диск на балконе. Блестящие движущиеся объекты отлично отпугивают голубей, поэтому они даже не захотят приближаться к вашему окну. Чтобы птицы не привыкли, можно периодически чередовать диски с полосками алюминиевой фольги разной длины.

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