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Маленькая уловка, которая поможет без проблем натирать на терке мягкий сыр

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Проще не бывает Новость обновлена 02 марта 2023, 15:45
Проще не бывает. Фото segodnya.ua

Два простых способа, которые работают безотказно и никогда не подводят

Сыр – это очень популярный ингредиент, который нужно добавлять во многие блюда. Используют его и как основной компонент, и как вкусное дополнение, добавляя, например, к макаронам по-американски.

Но иногда с этим возникают проблемы: не весь сыр одинаково хорошо натирается на терке. В некоторых случаях он слишком мягкий и большая часть продукта остается на кухонном инвентаре. Как исправить эту проблему знает Ukr.Media. Необычайно простым лайфхаком поделились опытные хозяйки.

Как натереть слишком мягкий сыр на терке: два способа

В первом случае мы просто отправляем его на время в морозилку. Как только он немного замерзнет, проблем с натиранием уже не будет.

А вот второй способ более интересен и не требует лишних затрат времени. Хитрые хозяйки просто натирают терку любым растительным маслом. Его нужно совсем немного – столько, чтобы просто смазать острые края терки. После этого сыр будет легко натираться, а вы сохраните свои нервы.

Раньше мы рассказывали, как приготовить идеальный картофель фри: хрустящий снаружи и мягкий внутри. Чтобы сделать такой, нужно учесть несколько важных моментов, непосредственно влияющих на вид и вкус блюда.

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#Сыр #Лайфхак #м’який сир