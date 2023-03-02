Маленькая уловка, которая поможет без проблем натирать на терке мягкий сыр
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Два простых способа, которые работают безотказно и никогда не подводят
Сыр – это очень популярный ингредиент, который нужно добавлять во многие блюда. Используют его и как основной компонент, и как вкусное дополнение, добавляя, например, к макаронам по-американски.
Но иногда с этим возникают проблемы: не весь сыр одинаково хорошо натирается на терке. В некоторых случаях он слишком мягкий и большая часть продукта остается на кухонном инвентаре. Как исправить эту проблему знает Ukr.Media. Необычайно простым лайфхаком поделились опытные хозяйки.
Как натереть слишком мягкий сыр на терке: два способа
В первом случае мы просто отправляем его на время в морозилку. Как только он немного замерзнет, проблем с натиранием уже не будет.
А вот второй способ более интересен и не требует лишних затрат времени. Хитрые хозяйки просто натирают терку любым растительным маслом. Его нужно совсем немного – столько, чтобы просто смазать острые края терки. После этого сыр будет легко натираться, а вы сохраните свои нервы.
Раньше мы рассказывали, как приготовить идеальный картофель фри: хрустящий снаружи и мягкий внутри. Чтобы сделать такой, нужно учесть несколько важных моментов, непосредственно влияющих на вид и вкус блюда.