Как убрать пыль, чтобы не разлеталась по всему дому: рабочий трюк

Модифицируем щетку для уборки в пару шагов

Пыль очень быстро образуется, поэтому требует постоянной уборки. Она все время где-то берется и приносит домочадцам один дискомфорт. Узнайте, как избавиться от пыли так, чтобы она не разлеталась по комнатах, а уборка требовалась как можно реже.

От пыли многие используют щетку, пишет cpykami. Предлагаем ее немного усовершенствовать, чтобы уборка всегда выходила быстрой и качественной. Также понадобится кондиционер для белья, тряпка из микрофибры, несколько прищепок и пульвелизатор.

Как убрать пыль

Наливаем в пульверизатор воду и 0,5 колпачка любого кондиционера для вещей. Сухую щетку оборачиваем тряпкой из микрофибры и закрепляем прищепками. Затем смачиваем раствором из пульверизатора. С такой модифицированной щеткой нужно пройтись по всем верхним ящикам, шкафам, углам и другим местам, до которых обычно не достать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от пыли по-китайскому методу. Благодаря ему вы ощутите дома чистоту и комфорт.