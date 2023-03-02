Что нужно нанести на ткань перед стиркой, чтобы удалить стойкое пятно: неожиданный трюк

Всего лишь нужно обработать вещь одним кухонным средством

Не спешите тратиться на пятновыводитель, если загрязнилась одежда. Подручные средства могут заменить как стиральный порошок, так и удалить пятно.

Простой, но эффективный лайфхак поможет вывести пятно с одежды, пишет издание mirror. Ключевой ингредиент, который вам нужен, найдется на вашей кухне.

Стойкое загрязнение порой невозможно убрать с одежды даже после нескольких циклов в стиральной машине. К счастью, трюк с жидкостью для мытья посуды удалит все пятна, включая масляные, с ваших вещей.

Как вывести стойкое пятно с одежды с помощью моющего для посуды? Нанесите одну каплю средства для мытья посуды и немного теплой водой. Вотрите в пятно и подождите, пока жидкость застынет. Может образоваться пена – это нормальная химическая реакция.

Затем добавьте немного жидкого стирального порошка и оставьте смесь на пятнах на несколько минут. После отправьте в стиральную машину и стирайте так, как обычно. Эта простая предварительная манипуляция легко очистит изделие от пятна.

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