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Что нужно нанести на ткань перед стиркой, чтобы удалить стойкое пятно: неожиданный трюк

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Простой лайфхак спасет любимую вещь Новость обновлена 02 марта 2023, 16:38
Простой лайфхак спасет любимую вещь. Фото Getty Images

Всего лишь нужно обработать вещь одним кухонным средством

Не спешите тратиться на пятновыводитель, если загрязнилась одежда. Подручные средства могут заменить как стиральный порошок, так и удалить пятно.

Простой, но эффективный лайфхак поможет вывести пятно с одежды, пишет издание mirror. Ключевой ингредиент, который вам нужен, найдется на вашей кухне.

Стойкое загрязнение порой невозможно убрать с одежды даже после нескольких циклов в стиральной машине. К счастью, трюк с жидкостью для мытья посуды удалит все пятна, включая масляные, с ваших вещей.

Как вывести стойкое пятно с одежды с помощью моющего для посуды? Нанесите одну каплю средства для мытья посуды и немного теплой водой. Вотрите в пятно и подождите, пока жидкость застынет. Может образоваться пена – это нормальная химическая реакция.

Затем добавьте немного жидкого стирального порошка и оставьте смесь на пятнах на несколько минут. После отправьте в стиральную машину и стирайте так, как обычно. Эта простая предварительная манипуляция легко очистит изделие от пятна.

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