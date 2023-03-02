Всего три ингредиента и самая грязная духовка будет выглядеть как новая (видео)

Отличный способ убрать загрязнения за 30 минут без "химии"

Каждый знает, какой непростой задачей является чистка газовой плиты. Особенно трудно справиться с жирными и засохшими загрязнениями в духовке и на стеклянной дверце. Чтобы идеально очистить внутри духового шкафа, необязательно использовать бытовую химию.

Выход из этой ситуации нашла блогерша Кейт в TikTok. Всего за 30 минут и без всяких усилий очистить духовку помогут только три натуральных компонента — пищевая сода, жидкое мыло и обычная вода.

Как почистить духовку от жира и накипи

Заполняем миску горячей водой и ставим в духовку на 30 минут при температуре 220 градусов. После того как духовка уже остынет, избавляемся от пригоревших продуктов, жира или накипи. Делаем это с помощью 1 ст. л. пищевой соды и 1 ст. л. жидкого мыла: смешиваем ингредиенты и наносим смесь на дверцу и стенки духовки. Закрываем дверцу и даем всему остыть, после этого берем губку и протираем ею духовку. Грязь так и будет отваливаться!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и без особых хлопот почистить духовку до идеального состояния. Вам понадобится всего один компонент.