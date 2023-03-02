Неожиданный трюк уберет вмятины от мебели на ковре: все необходимое есть у вас дома

Лайфхак звучит странно, но быстро решает проблему с ковром

Ковер, который в доме выполняет не только интерьерную функцию, а и утепляет пол, иногда может пострадать от дивана или ножек стола. Однако один действенный лайфхак уберет любые вмятины, которые могли остаться на поверхности от мебели.

Как пишет издание mirror, с помощью подручных материалов вы сможете легко и быстро убрать вмятины от мебели на ковре. Небольшие манипуляции вернут форму покрытию.

Если мебель стоит на мягкой поверхности в течение длительного периода времени, в результате могут остаться следы на ковре. Часто с такой проблемой сталкиваются те, кто переезжает.

Чтобы убрать вмятины на ковре от мебели попробуйте воспользоваться неожиданным трюком со льдом и вилкой. Для этого поместите в углубление несколько кубиков льда, дайте ему растаять, а затем вспушите волокна ткани вилкой. Альтернативный метод: оставить лед на ковре на ночь, а утром тщательно пройтись по углублениям пылесосом.

Кроме того, можете попробовать другой способ, чтобы вернуть ковру свежий вид. Изделие можно разгладить с помощью влажного полотенца и утюга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подручные средства удалят с ковра любые пятна. Если действовать оперативно, то вещь удастся спасти.