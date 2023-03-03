Больше никаких неприятных запахов из холодильника: хитрость, как сделать натуральный освежитель

Это мощный и универсальный помощник на кухне, поэтому каждый должен знать о нем

Проблема неприятных запахов в холодильнике — очень частая и распространенная. Более того, эти "ароматы" могут проникать в ваши продукты и изменять их вкус (явно вкуснее ничего не станет). Не стоит тратиться на различные магазинные чистящие средства, ведь решение проблемы находится в пределах вашей кухни.

Вы можете просто и эффективно избавиться от проблемы неприятных запахов в холодильнике, используя пищевую соду, пишет santeplus. И в качестве бонуса этот натуральный ингредиент известен своими антисептическими свойствами, а также тем, что он является отличным натуральным освежителем воздуха.

Как избавится от неприятного запаха из холодильника

Просто насыпьте немного соды в стакан и поставьте его в холодильник. Это домашнее средство позволяет быстрее устранить нежелательные запахи.

Если ваш холодильник почти полон, запахи могут смешиваться друг с другом. Чаще всего эта проблема возникает в жаркую погоду. Чтобы исправить эту ситуацию, растворите несколько столовых ложек пищевой соды в стакане воды и поставьте этот раствор на нижнюю полку прибора, и вы заметите, что неприятные запахи быстро исчезнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко убрать неприятный запах в микроволновке с помощью обычной соли. Оказывается, сыпучие ингредиенты впитывают в себя все неприятные запахи.