Избавиться от неприятных запахов из мусорки можно с помощью этих хитрых трюков: топ-3 средства

Эти хитрости помогут вам быстро избавиться от неприятного запаха на кухне

В мусорных ведрах на кухне скапливается много гряз и пищевых или бытовых отходов, которые вполне могут быть источником неприятных запахов в вашем доме. Согласитесь, не очень благоприятная атмосфера для обеда, когда на кухне витают неприятные "ароматы". К счастью, есть эффективные советы, которые помогут вам бороться с этим неудобством.

Чтобы нейтрализовать эти неприятные запахи, вам понадобятся только натуральные ингредиенты и кошачий наполнитель для туалета, пишет santeplus. Как это работает, и что нужно делать — читайте далее.

Как избавиться от неприятного запаха из мусорного ведра на кухне

Пищевая сода

Известная своими абсорбирующими свойствами, пищевая сода нейтрализует и устраняет неприятные запахи. Почистите мусорное ведро, затем в большой миске приготовьте чистящий раствор. Смешайте 2 стакана воды, 4 столовые ложки пищевой соды и несколько капель средства для мытья посуды. И используя этот раствор, очистите мусорное ведро внутри и снаружи. Дайте ведру высохнуть, а затем поместите внутрь новый мешок для мусора и насыпьте большое количество пищевой соды на дно пустого пакета.

Наполнитель для кошачьего туалета

Такой наполнитель можно использовать для борьбы с запахами мусора. Гранулы поглощают запахи и распространяют свежий аромат, особенно когда наполнитель ароматизирован. Для этого просто выложите на дно мусорного бака толстый слой кошачьего туалета.

Лимон

Этот цитрусовый фрукт очень полезен для уборки дома, а особенно для "деароматизации" мусорного ведра. Для этого просто натрите цедру двух лимонов и положите ее на газету, положенную на дно мусорного бака. Или смешайте 250 мл воды, сок двух лимонов и 5 капель эфирного масла лимона, и распылите эту смесь на газету, которую также положите на дно мусорного бака.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что справиться с неприятным запахом в ванной комнате и туалете также можно без дорогостоящих освежителей. Идеально подойдут четыре натуральных ингредиента, и это не только эфирные масла.