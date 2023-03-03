Как почистить бачок унитаза за 1 раз: рабочий способ лишь с двумя ингредиентами

Этот лайфхак помогает поддерживать весь унитаз в отличном состоянии

Одно дело, когда уборки требует унитаз. Другое — когда очищение необходимо бачку, ведь многие просто не уделяют внимание этому месту, и зря. Бачок унитаза так же является источником опасных бактерий и неприятного запаха.

Описанная ниже процедура всего лишь с помощью двух недорогих ингредиентов предотвратит образование накипи на стенках, избавит от неприятного запаха и продлит срок службы сантехники. Об этом пишет cpykami.

Как почистить бачок унитаза

Понадобится лимонная кислота (110 г) и уксус 9% (1,5 л). Насыпаем 50 грамм лимонки в бутылку с распылителем и добавляем 500 мл уксуса. Хорошо встряхиваем бутылку. Сливаем воду в бачке и обрызгиваем средством все детали внутри бака. Затем насыпаем в него 60 грамм лимонной кислоты и наливаем 1 литр уксуса. Доливаем в бак до верху кипятком, закрываем крышку и оставляем на 1 час. Спустя это время сливаем воду из бака.

Эту смесь также можно использовать для очищения самого унитаза. Если под ободком образуются желтые разводы, распылите средство на туалетную бумагу и приклейте на загрязненное место.

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