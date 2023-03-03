Можно или нет гладить мокрую одежду: правильный ответ знают далеко не все

Если вы немного переусердствуете с желанием подсушить их утюгом, последствия могут быть катастрофическими

Одежда после стирки может быть либо очень мокрой (если вы выбрали режим без отжима), либо просто мокрой. Редко когда хозяйки включают режим отжима на максимальных оборотах, что позволяет доставать вещи из барабана почти сухими, так как одежда изнашивается гораздо быстрее и рискует "не пережить" одну из таких стирок. Как и в случае использования экспресс-режима, подходящего далеко не для всех вещей.

Часто случается, что какая-то вещь вам нужна уже, но она еще недостаточно высохла. Большинство людей в таком случае просто хватаются за утюг и пытаются одновременно и выгладить, и высушить одежду. Но можно ли так поступать? Ответ знает Ukr.Media.

Можно ли гладить мокрые вещи

И да, и нет. Если не знать основных рекомендаций, то можно попросту испортить одежду. Здесь все будет зависеть от того, насколько ваша вещь мокрая: она только что вернулась из стирки и еще очень влажная или уже почти сухая? Если речь идет о первом варианте, то лучше не рисковать, потому что воздействие горячей подошвой утюга может не только оставить на мокром материале ужасные пятна и разводы, но и "обжечь" вашу любимую вещь. На ней навсегда останутся блестящие пятна, которые практически невозможно убрать.

А вот если речь идет о почти сухой вещи или одежде из таких тканей как лен, хлопок, ситец, бязь или фланель, которые после стирки почти не влажные, то их даже лучше будет погладить еще во влажном состоянии, чтобы не допустить пересушивания. Однако все же будьте очень осторожны — слишком мокрую одежду лучше не гладить.

Ранее мы рассказывали, как разгладить одежду без утюга. Мало кто знает об этих хитрых трюках, которыми уже много лет пользуются опытные домохозяйки.