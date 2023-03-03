Как постирать мужскую рубашку, чтобы ее легче было гладить: 6 несложных правил
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Эти советы помогут сделать процесс легким и без неприятных "сюрпризов"
Рубашка — это та часть мужского гардероба, процесс глажки которой довольно сложен и специфичен. Многие представители сильного пола не знают, как правильно и без вреда для ткани гладить изделие. С этим процессом могут не справляться даже опытные хозяйки.
Предлагаем ознакомиться с несколькими секретами и тонкостями того, как правильно стирать мужские рубашки, чтобы процесс глажки получался на "ура". Есть шесть поэтапных правил, пишет Ukr.Media.
Как стирать рубашку, чтобы было легче гладить
- Выбирая режим в стиральной машинке, соблюдайте рекомендации по уходу за рубашкой, которые нанесены на ярлычке.
- Рубашка не станет сильно мяться, если вода будет холодной или слегка теплой.
- Устанавливайте минимальное количество оборотов при отжиме, чтобы на рубашке не было сильных изломов.
- Используйте кондиционер для белья.
- Перед тем как повесить рубашку сушиться (лучше на вешалке), поправьте все детали и расположите ее так, чтобы количество перегибов было минимальным.
- Слегка влажная ткань легче подвергается глажению, чем уже высохшая.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать шерсть и ворсинки с одежды. Также мы писали, почему не желательно стирать вещи в быстром режиме.