Как постирать мужскую рубашку, чтобы ее легче было гладить: 6 несложных правил

Эти советы помогут сделать процесс легким и без неприятных "сюрпризов"

Рубашка — это та часть мужского гардероба, процесс глажки которой довольно сложен и специфичен. Многие представители сильного пола не знают, как правильно и без вреда для ткани гладить изделие. С этим процессом могут не справляться даже опытные хозяйки.

Предлагаем ознакомиться с несколькими секретами и тонкостями того, как правильно стирать мужские рубашки, чтобы процесс глажки получался на "ура". Есть шесть поэтапных правил, пишет Ukr.Media.

Как стирать рубашку, чтобы было легче гладить

Выбирая режим в стиральной машинке, соблюдайте рекомендации по уходу за рубашкой, которые нанесены на ярлычке. Рубашка не станет сильно мяться, если вода будет холодной или слегка теплой. Устанавливайте минимальное количество оборотов при отжиме, чтобы на рубашке не было сильных изломов. Используйте кондиционер для белья. Перед тем как повесить рубашку сушиться (лучше на вешалке), поправьте все детали и расположите ее так, чтобы количество перегибов было минимальным. Слегка влажная ткань легче подвергается глажению, чем уже высохшая.

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