Как очистить краны и плитку от плесени: неожиданный, но простой лайфхак со свечой
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Воск и парафин защищает поверхности от влаги
В ванной комнате не редко появляется плесень из-за чрезмерной влаги. Особенно часто она встречается на швах между плитками и на стыках с ванной или душем. Однако есть простой лайфхак, который поможет вам избавиться от нежелательного грибка.
На портале Hyser рассказали, что от плесени в ванной комнате поможет избавиться обычная восковая свеча. К тому же ею можно наполировать краны и почистить дверки шкафов.
Натрите восковой или парафиновой свечой предварительно вымытые швы между плитками в ванной комнате. Этот материал будет отталкивать влагу, а значит поверхности будут дольше оставаться чистыми.
Краны
Со временем на кранах образуется известковый налет, который портит внешний вид всей ванной. Чаще всего, его причина — это жесткая вода. Чтобы не полировать краны часто специальными средствами, можно натереть его свечой. Воск будет отталкивающим барьером и защитит кран от налета, пятен и других загрязнений.
Шкафчики и дверцы
В ванной комнате и в любом другом помещении могут скрипеть дверцы шкафчиков. Чтобы избавиться от этого неприятного звука, натрите петли воском.
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