Как понять, что холодильник скоро перестанет работать: 6 верных признаков

Своевременный ремонт поможет спасти технику и сэкономить деньги

Даже несмотря на правильную эксплуатацию холодильник может выйти из строя. Одним из неочевидных признаков сломанной техники является внезапно увеличившийся счет за электроэнергию.

Холод может теряться через вышедшую из строя уплотнительную резинку на дверце. Как следствие, холодильнику приходится работать больше и "мотать" лишнее электричество.

Еще одной причиной может быть банально возраст холодильника. Многие люди откладывают замену техники в надежде сэкономить, но на самом деле новые модели холодильников более энергоэффективны и действительно помогают экономить.

О том, что холодильник скоро перестанет работать, говорят шесть признаков, пишет Express.

1. Холодильник слишком горячий и продукты быстро портятся

Даже небольшого изменения температуры достаточно, чтобы еда испортилась. Это ошибка, которая может оставаться незамеченной в течение нескольких недель. Если молоко скисает до истечения срока годности, сливочное масло мягкое, а на хлебе образуется плесень — это повод проверить исправность холодильника.

2. В морозильной камере много инея и льда

Причиной образования инея в морозильной камере может быть щель в уплотнителе на дверце холодильника, которая пропускает теплый воздух извне. Небольшое количество инея и наледи допустимо. Но если их много, возможно, холодильник изо всех сил пытается поддерживать правильную температуру.

Специалисты советуют освободить холодильник от продуктов, отключить из сети и дать льду оттаять при открытой дверце морозильной камеры. После разморозки снова включите холодильник. Если иней и лед будут быстро накапливаться, холодильнику нужен ремонт.

3. Холодильник не шумит

Бесшумный холодильник — плохой знак, даже если лампочки и датчики внутри горят как прежде. Тишина может свидетельствовать о том, что сломался компрессор.

Попробуйте установить термостат на очень низкую температуру, чтобы запустить компрессор. Если это не сработает, то он сломался и нуждается в ремонте.

Если компрессор не сломан, проблема может быть в работе системы оттаивания.

4. Внутри холодильника постоянно горит свет

Свет в холодильнике должен всегда выключаться при закрытии дверцы. Если он не гаснет, то начинает нагревать внутреннюю часть холодильника.

Вы можете проверить, выключается ли лампочка, приоткрыв дверь, или почти полностью закрыв ее и заглянув в нее. Обычно свет должен включаться только после открытия двери на 2,5 см. Кроме того, вы можете попробовать лампочку рукой. Если она горячая, то вероятно горела долгое время.

Причиной может быть сломанная кнопка выключения света. Ее при желании можно починить самостоятельно.

5. Чрезмерный конденсат в холодильнике

Небольшое количество конденсата обычно не является проблемой, но если его слишком много, это может указывать на то, что ваш холодильник не охлаждает должным образом.

Обычно проблема заключается в неисправном уплотнении дверцы, поскольку они могут треснуть и разорваться, позволяя прохладному воздуху выйти из холодильника.

6. Лужи вокруг холодильника

Утечка и лужи воды на полу могут быть одной из множества проблем. Дверцы могут не закрываться должным образом, поддон может быть сломан, шланги от поддона могут быть смещены, внутри может образоваться иней и лед, а морозильная камера может быть засорена.

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