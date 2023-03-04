Что добавить в картошку на драники, чтобы она не потемнела: топ-3 ингредиента

Хрустящая золотая корочка вам гарантирована

Ароматные и сочные горячие драники со сметаной станут украшением любого стола. Приготовить такие очень просто, особенно если знать, почему в них не стоит добавлять яйцо. Однако это не единственный нюанс приготовления этого вкусного и питательного блюда.

Довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются хозяйки – потемнение картофеля. Из-за этого драники могут выглядеть не очень аппетитно – вместо хрустящей золотистой корочки вы рискуете увидеть на сковороде темные пляцки. Что добавить к картофелю во время приготовления во избежание этой проблемы, рассказывает prostoway. Эти три простых ингредиента найдутся на любой кухне и спасут ситуацию.

Лук

Натертая луковица – настоящий маст-хев. Только она должна быть очень мелко нарублена или даже перетертая — в таком случае драники получатся вкусными, хрустящими и золотистыми, а картофель не будет темнеть.

Кисломолочные продукты

Достаточно всего одной столовой ложки сметаны или даже теплого молока. Во-первых, это значительно улучшит вкус блюда, во-вторых, защитит картофель от почернения.

Лимонный сок

Звучит странно, но не переживайте: вкус ваших драников он точно не испортит. Тем более что его нужна всего столовая ложка. Если дома не оказалось лимонного сока, можно развести в воде лимонную кислоту — получится одно и то же.

Раньше мы рассказывали о других секретных добавках, которые сделают драники еще вкуснее. К счастью, картофель прекрасно сочетается с многими ингредиентами, поэтому не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое.