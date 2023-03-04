Открываем вино без штопора в "полевых условиях": пять гениальных трюков

Что-то из этого списка точно поможет вам решить проблему

Бывает, у вас есть бутылка хорошего вина, а вот штопора под рукой нет. Ситуация не очень приятная, но не критическая, так что не унывайте и не спешите в магазин за новым прибором. Мы собрали для вас несколько лайфхаков, которые помогут легко откупорить вино без специальных принадлежностей.

Оказывается, с этой задачей легко справятся разные подручные средства, которые точно найдутся на вашей кухне или даже в гараже. И даже если вы за пределами дома, у META есть несколько крутых трюков, которые помогут открыть бутылку вина без штопора в "полевых условиях".

Способ #1. Затолкать пробку в бутылку

Чтобы открыть бутылку вина, пробку необязательно нужно вытаскивать – вы можете затолкнуть ее внутрь и спокойно налить напиток. Для этого сначала нужно сделать в ней отверстие, чтобы спустить воздух, а дальше просто начать запихивать ее внутрь бутылки любым удобным для вас способом.

Способ #2. Саморез и плоскогубцы

Просто вкрутите в пробку обычный саморез и достаньте ее плоскогубцами. Это устройство можно назвать самодельным штопором, ведь работает оно по точно такому же принципу.

Способ #3. "Армейский"

Здесь нужен только нож и максимальная осторожность. Правда, нож должен быть с тонким лезвием. Чтобы достать пробку, плавно воткните лезвие в пробку и медленно покрутите его влево-вправо, постепенно извлекая пробку из горлышка. Но если пробка сильно крошится, лучше воспользоваться каким-то другим способом, чтобы ее частички потом не плавали в вине.

Способ #4. Бутылка воды

В этом случае вам придется приложить несколько больше усилий, зато такой вариант открывания бутылки вина можно назвать абсолютно безопасным. Вам нужно около 3-5 мин бить пластиковой бутылкой воды по дну бутылки с вином. Через некоторое время пробка выскочит сама.

Способ #5. Нагрев

Один из самых легких вариантов. Просто нагрейте горлышко бутылки и пробка сама выскочит. Только будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Ранее мы рассказывали о 5 гениальных трюках с металлической губкой. Ее можно использовать не только для мытья посуды, но и в быту. Как говорится: стоит копейки, а пользы — на миллион.