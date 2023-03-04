Как и чем очистить ершик для унитаза: не все об этом знают

В уборной должно блестеть все — от раковины до щетки для унитаза

Неотъемлемой частью уборки в туалете является мытье сантехники. И если о том, как эффективно очистить унитаз есть достаточно информации, то о мытье ершика речь почти не идет.

В процессе активного использования на щетке для унитаза скапливается множество бактерий и появляется неприятный запах. Чистка унитаза таким приспособлением явно не принесет желаемого результата. Существуют простые способы, которые помогут продезинфицировать ершик и вернуть ему практически первозданный вид, пишет kirpi4ik.com.ua.

Способ №1 Средство для мытья унитаза

Всем известные средства бытовой химии прекрасно справляются с загрязнениями на ершике.

В небольшое ведро налейте воды и добавьте туда средство для мытья унитаза. Поместите ершик в полученную смесь примерно на 3 часа. Потом просто ополосните щетку под проточной водой.

Либо же нанесите средство на внутреннюю поверхность унитаза и под ободок. Пройдитесь по ней щеткой. Смойте воду, снова нанесите средство, вставьте щетку в унитаз и оставьте на полчаса. Ополосните. Оставьте ершик зажатым между сиденьем и крышкой унитаза минут на 15, чтобы стекла вода.

Способ №2 Средство для мытья посуды

Моющее средство можно использовать очень часто. Достаточно налить его в держатель для щетки и оставить на ночь. Утром просто ополоснуть щетку и емкость, в которой она стояла.

Способ №3 Самодельное средство для мытья

Обычный уксус поможет не только почистить щетку, но и избавит от неприятного запаха.

В ненужной емкости (обрезанной пластиковой баклажке) смешайте ½ стакана соды с 2 ст.л. соли и добавьте ¼ стакана уксуса и немного моющего средства. Залейте небольшим количеством кипятка и перемешайте.

Щетку для унитаза окуните в полученный раствор на 2 часа. По истечению времени промойте под проточной водой.

Способ №4 Сода и уксус

Соду засыпьте прямо в емкость, где находится ершик и залейте уксусом. Произойдет химическая реакция с выделением пены. По прошествии 40 минут смойте остатки соды и уксуса с щетки и емкости теплой водой.

Как бы ни были хороши эти способы, периодически нужно менять щетку для унитаза. Точного срока службы нет. Опытные хозяйки советуют делать это не реже, чем раз в полгода. В любом случае, если ворс на ершике уже погнулся и плохо очищается поверхность унитаза, пришло время сменить девайс.

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