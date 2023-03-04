Непослушные "майки" больше не смогут сопротивляться: три лайфхака, как открыть пакетик за пару секунд

Возня с непослушными пакетиками останется в прошлом

Каждый человек хотя бы раз попадал в ситуацию, когда обычный пластиковый пакетик никак не хочет открываться. При этом наиболее это раздражает, когда время возиться с этим не так уж и много, например, это может случиться на кассе в магазине.

Как говорится в материале "Так просто", существуют простые лайфхаки, которые помогут справиться с непослушными пакетиками и забыть об этой проблеме раз и навсегда.

Самым простым способом является намочить чем-то палец. Конечно можно его наслюнявить, однако если вы зашли в магазин после работы, предварительно проехавшись в маршрутке, то тащить целый букет разнообразных бактерий и вирусов в рот будет далеко не самой лучшей идеей. В такой ситуации спасут влажные салфетки или на крайний случай можно отправиться в секцию замороженных продуктов, где из-за конденсата всегда есть лед.

Однако есть и другие способы открыть пакетик.

Например, его можно потереть между ладонями, а затем подуть внутрь. Этот способ хорошо работает как с "маечками", так и с фасовочными пакетиками.

Еще одним, менее популярным, но не менее эффективным способом является просунуть палец в отверстие сбоку, а затем провести им до ручки.

Также можно взяться двумя руками за место, где ручка сходится с открывающим краем, а затем легко потянуть в разные стороны. При этом наружу выступит небольшой треугольник, который надо потащить наружу. После этого пакетик с легкостью откроется

Как вариант можно потянуть пакетик с двух краев, тогда треугольнички появятся с двух сторон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как за пару секунд найти край скотча и больше не тратить свое драгоценное время на попытки его нащупать.