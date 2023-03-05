Быстро размягчить сливочное масло можно без нагрева: хитрый трюк (видео)

Простой и действенный способ размягчить масло

Иногда на кухне возникает необходимость очень быстро размягчить сливочное масло для бутерброда, или для приготовления торта. Есть способ сделать это очень быстро и без использования микроволновки или печки.

Лайфхаком поделилась блогер roxy369 в TikTok.

На видео показано, как с помощью ситечка, которое есть практически на каждой кухне, можно за считанные секунды получить размягченное масло.

Что нужно делать:

Положить масло на стол и снять упаковку.

Взять в руки ситечко и прижимая его к бруску снимать верхний слой масла.

Размягченная масса соберется внутри сита и будет готова к использованию.

Этот лайфхак сократит время приготовления бутербродов. А еще позволит обойтись без терки, чтобы измельчить масло для приготовления песочного теста.

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