Быстро размягчить сливочное масло можно без нагрева: хитрый трюк (видео)
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Простой и действенный способ размягчить масло
Иногда на кухне возникает необходимость очень быстро размягчить сливочное масло для бутерброда, или для приготовления торта. Есть способ сделать это очень быстро и без использования микроволновки или печки.
Лайфхаком поделилась блогер roxy369 в TikTok.
На видео показано, как с помощью ситечка, которое есть практически на каждой кухне, можно за считанные секунды получить размягченное масло.
Что нужно делать:
- Положить масло на стол и снять упаковку.
- Взять в руки ситечко и прижимая его к бруску снимать верхний слой масла.
- Размягченная масса соберется внутри сита и будет готова к использованию.
Этот лайфхак сократит время приготовления бутербродов. А еще позволит обойтись без терки, чтобы измельчить масло для приготовления песочного теста.
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