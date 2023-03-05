Бритва – не лучшая идея: копеечное средство избавит от катышков и ворса на одежде

Ворс и катышки портят внешний вид вещей, но это легко исправить

На шерстяных изделиях рано или поздно появляются катышки и цепляется ворс. Они придают вещам старый и изношенный вид.

В попытке дать любимой вязаной вещи вторую жизнь часто используют бритвенный станок. Но если другие вещи лезвие избавляет от катышков, то шерстяную может еще больше испортить, перерезав нить.

Так как же вернуть прежний вид вязаной вещи? Как пишет издание Sante+, это можно сделать с помощью старого капронового чулка и пемзы.

Возьмите пемзу в одну руку, а чулок наденьте на другую руку.

Пройдитесь по одежде пемзой в одном направлении. Движения должны быть легкими и без сильного нажима.

Затем пройдитесь по изделию капроновым чулком, чтобы собрать скатавшийся ворс.

Не менее эффективным домашним решением является удаление ворса с одежды с помощью клейкой ленты. Просто оберните ленту вокруг пальцев, оставив липкую сторону снаружи, и проведите ею по тем частям одежды, где есть катышки. Но лучше не использовать этот способ на изделиях из кашемира или пуха норки.

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