Решетка духовки будет как новенькая: просто положите ее в пакет и пригорелого жира как не бывало

Простая хитрость сэкономит время и силы

Очистка решетки от духовки забирает у большинства хозяек много времени и сил, которые они могли бы потратить на свою семью и детей. Чтобы упростить жизнь, мы предлагаем воспользоваться одним очень простым способом. Благодаря ему решетка духовки будет как новая!

Справиться с очисткой можно за считанные минуты, если знать один эффективный лайфхак с большим пакетом, пишет cpykami. Не прилагая особых усилий, вы сможете оттереть даже очень пригорелый жир.

Как очистить решетку духовки

Помещаем решетку в пакет. В горячей воде растворяем одну таблетку для посудомоечных машин и добавляем к раствору 4 столовых ложки пищевой соды. Все перемешиваем. Наливаем полученное средство в пакет с решеткой. Плотно завязываем пакет и кладем его на горизонтальную поверхность. Оставляем решетку на полтора часа, но если загрязнения сильные, то лучше на ночь. Затем промываем решетку под проточной водой с использованием губки. Все очень просто, а результат отличный!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и без особых хлопот почистить духовку до идеального состояния. Вам понадобится всего один компонент.