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Как использовать мыло не только для мытья рук: об этих 4 способах вы не знали

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Мыло - это полезная вещь не только для обеспечения гигиены Новость обновлена 05 марта 2023, 11:02
Мыло - это полезная вещь не только для обеспечения гигиены. Фото pixabay.com

Подойдет даже самый дешевый вариант

Мыло — очень полезное средство не только для обеспечения гигиены, но и для использования в быту. Например, мыло поможет в удалении нагара на сковороде, и это не вся польза.

Брусочек обычного мыла будет прекрасно помогать справляться с четырьмя бытовыми вопросами, описанными ниже. Пригодится даже самое дешевое средство, пишет Ukr.Media.

Где использовать мыло в быту

  1. Мыло борется со скрипучими петлями на дверях. Просто смочите брусочек и смажьте петли.
  2. Решает проблему с заеданием молнии на одежде. Делаем так же, как и в первом варианте, но бегунком пользуйтесь только после высыхания мыла.
  3. Устраняет неприятный запах в обуви. Просто положите брусочки мыла внутрь.
  4. Избавит от запаха затхлости и сырости в шкафу, а также подарит аромат вещам.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя использовать водку при стирке. Это средство широко используется при решении многих бытовых проблем, кроме одного случая.

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