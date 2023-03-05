Как использовать мыло не только для мытья рук: об этих 4 способах вы не знали

Подойдет даже самый дешевый вариант

Мыло — очень полезное средство не только для обеспечения гигиены, но и для использования в быту. Например, мыло поможет в удалении нагара на сковороде, и это не вся польза.

Брусочек обычного мыла будет прекрасно помогать справляться с четырьмя бытовыми вопросами, описанными ниже. Пригодится даже самое дешевое средство, пишет Ukr.Media.

Где использовать мыло в быту

Мыло борется со скрипучими петлями на дверях. Просто смочите брусочек и смажьте петли. Решает проблему с заеданием молнии на одежде. Делаем так же, как и в первом варианте, но бегунком пользуйтесь только после высыхания мыла. Устраняет неприятный запах в обуви. Просто положите брусочки мыла внутрь. Избавит от запаха затхлости и сырости в шкафу, а также подарит аромат вещам.

Ранее "Телеграф" писал, почему нельзя использовать водку при стирке. Это средство широко используется при решении многих бытовых проблем, кроме одного случая.