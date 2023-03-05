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Чем натереть духовку на ночь, чтобы избавиться от стойких пятен: простой лайфхак

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Духовка будет идеально чистой Новость обновлена 05 марта 2023, 23:11
Духовка будет идеально чистой. Фото Getty Images

Для уборки вам понадобятся лишь подручные ингредиенты

Очистка духового шкафа забирает немало сил. Если вы не моете духовку сразу же после использования, то жир и остатки пищи образовывают внутри стойкие загрязнения. Но один натуральный продукт быстро и эффективно удалит их.

Как пишет издание mirror, лайфхак с самодельной чистящей пастой отмоет духовку до блеска. Ключевой продукт, который вам нужен, есть на вашей кухне: пищевая сода.

Рекомендуется проводить глубокую очистку каждые несколько месяцев, чтобы ваша духовка оставалась чистой, гигиеничной и готовой к использованию. Лучше всего протирать духовку после каждого использования, для этого воспользуйтесь теплой водой, жидкостью для мытья посуды и мягкой губкой.

Как очистить духовку содой

Если образовались стойкие пятна, то действовать нужно иначе. Нагар, жир и другую грязь удалит смесь пищевой соды и воды.

Нанесите пасту из соды на проблемные места и оставьте на ночь. Утром сотрите чистящую пасту и обрызгайте внутреннюю часть духовки уксусом. В завершении еще раз протрите поверхность чистой влажной губкой.

Пищевая сода стоит недорого и уберет любую прилипшую грязь, а уксус поможет избавиться от остатков пасты, оставшихся в духовке утром.

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