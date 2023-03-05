Чем натереть духовку на ночь, чтобы избавиться от стойких пятен: простой лайфхак

Для уборки вам понадобятся лишь подручные ингредиенты

Очистка духового шкафа забирает немало сил. Если вы не моете духовку сразу же после использования, то жир и остатки пищи образовывают внутри стойкие загрязнения. Но один натуральный продукт быстро и эффективно удалит их.

Как пишет издание mirror, лайфхак с самодельной чистящей пастой отмоет духовку до блеска. Ключевой продукт, который вам нужен, есть на вашей кухне: пищевая сода.

Рекомендуется проводить глубокую очистку каждые несколько месяцев, чтобы ваша духовка оставалась чистой, гигиеничной и готовой к использованию. Лучше всего протирать духовку после каждого использования, для этого воспользуйтесь теплой водой, жидкостью для мытья посуды и мягкой губкой.

Как очистить духовку содой

Если образовались стойкие пятна, то действовать нужно иначе. Нагар, жир и другую грязь удалит смесь пищевой соды и воды.

Нанесите пасту из соды на проблемные места и оставьте на ночь. Утром сотрите чистящую пасту и обрызгайте внутреннюю часть духовки уксусом. В завершении еще раз протрите поверхность чистой влажной губкой.

Пищевая сода стоит недорого и уберет любую прилипшую грязь, а уксус поможет избавиться от остатков пасты, оставшихся в духовке утром.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятных запахов из мусорного ведра. Есть три удачных трюка, который решат проблему.