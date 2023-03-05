Дешевый кухонный продукт с легкостью очистит сковороду, которая пригорела: простой лайфхак

Необходимый ингредиент для мытья сковороды вы найдете в шкафу

Мытье посуды может занимать огромное количество времени. Особенно приходится трудиться, к примеру, если сковорода пригорела. Однако популярная специя легко очистит ее от нагара и стойких загрязнений.

Лайфхаком по чистке пригоревшей сковороды делится издание The Sun. Вам понадобится доступное средство – обычная соль. Этот продукт вернет сковороде блеск и чистоту.

У всех есть дома поваренная соль — отличный помощник в мытье сковороды, которая пострадала от огня. Как же очистить пригоревшую сковороду с помощью соли? Выполните простые шаги:

Насыпьте щедрое количество соли в середину сковороды. С помощью влажной губки нанесите соль на следы от нагара. Чтобы избавиться от пятен на стенках или дне сковороды, разрежьте большую картофелину пополам и посыпьте ее солью. Затем вы можете использовать лопатку, чтобы потереть пораженные участки и удалить пятно.

Эти понятные манипуляции справятся даже со стойкими загрязнениями, действуя по типу скраба. После обязательно промойте сковороду с моющим средством и тщательно прополосните водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем натереть духовку на ночь, чтобы утром поверхность сияла. Опять же понадобится один доступный предмет кухонного обихода. А еще мы писали, как очистить краны и плитку от плесени: неожиданный лайфхак со свечей решит проблему.