Будет блестеть как новый: как почистить унитаз чайными пакетиками

Почистить унитаз можно и без дорогих средств

Опытные домохозяйки не по слухам знают, что вывести известняковый налет в унитазе может быть непросто даже с использованием предназначенных для этого средств. Однако отчаиваться в этом случае не стоит, поскольку помочь может простое средство.

Как пишет УНИАН, китайские женщины обнаружили, что помочь с этим, на первый взгляд, непростым делом могут обычные пакетики черного чая.

При этом для этих целей необязательно использовать свежие пакетики, а использовать те, которые остались после чаепития.

Сам способ очень прост. Если налет наблюдается выше уровня воды, то пакетики надо приложить к загрязненному месту, а если ниже — то просто бросить их в воду.

После этого придется подождать 30 минут, а лучше час. Самым оптимальным вариантом будет оставить их там на ночь.

После того как вещества, содержащиеся в чае, сделают свою работу, надо немного поработать ершиком и унитаз станет выглядеть как новый. Кроме того, черный чай обладает антибактериальными свойствами, что заодно поможет избавиться от нежелательной "живности", которая вызывает неприятный запах.

Смывать пакетики нельзя, так как это может привести к засорению канализации, поэтому по завершении процедуры очистки их надо достать из унитаза и выбросить.

Если этот метод по каким-то причинам вам не подходит, то ранее "Телеграф" писал о том, как почистить унитаз содой.