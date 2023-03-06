В доме не будет ни одного паука: какие натуральные запахи их отпугнут

Бороться с пауками можно и без химикатов

Пауки – не самые приятные гости в доме, равно как и грызуны – мыши, к примеру. Однако можно легко избавиться от них с помощью натуральных лайфхаков. В этом случае вы обойдетесь без покупки магазинных химических средств.

Как пишет издание The Sun, есть несколько действенных способов предотвратит появление пауков в доме. Определенные запахи отпугнут их от вашего жилища.

Прежде всего не забывайте поддерживать чистоту в доме, вытирать мыль и пылесосить. Лучше избавиться от любой паутины, которая может содержать невылупившиеся мешочки с яйцами детенышей паукообразных.

Вы можете сделать нетоксичный раствор против пауков, чтобы избавить от них гуманным способом. Цитрусовые ароматы — отличное средство отпугивания пауков. Как вариант, отожмите свежий лимон, перелейте содержимое в пульверизатор и долейте воды из-под крана. Обильно распылите раствор в местах, где могут поселиться пауки. Также можете протереть кожурой подоконник для окончательного отпугивания незваных гостей. Раствор не токсичен, и его можно использовать дома, если у вас есть домашние животные.

Кроме того, пауки ненавидят мяту, поэтому ее аромат — ваш лучший друг. Используйте эфирное масло перечной мяты в чистом виде в щелях или смешайте 20 капель с водой, чтобы распылить вокруг подоконников, плинтусов, вентиляционных отверстий и тканей, включая пододеяльники, подушки, полотенца и шторы. Регулярно наносите повторно, чтобы аромат оставался сильным.

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