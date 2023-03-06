Белые кроссовки снова станут как новые: просто замочите их в этом средстве

Средство для ухода натуральное, экономичное и бюджетное

Белые кроссовки – вещь вне времени, которую можно носить в любое время года. Но они имеют свойство быстро изнашиваться и терять свою первоначальную белизну. Не стоит отказывать себе в удовольствии носить белую обувь, ведь есть одна хитрость, как почистить ее, чтобы она выглядела как новая.

Перед тем, как отправлять белые кроссовки в стирку или выбрасывать, зайдите на свою кухню, ведь там есть несколько натуральных ингредиентов, которые помогут вам очистить вашу обувь до состояния новой, пишет santeplus. Что это за средство?

Как почистить белые кроссовки

Чудодейственным ингредиентом, позволяющим удалить трудновыводимые пятна и восстановить первоначальный цвет обуви, является пищевая сода. Выступая в качестве отличного средства для удаления пятен, этот знаменитый белый порошок работает как с кожаными кроссовками, тканевыми, так и с резиновыми подошвами. Его пятновыводящие, очищающие и дезодорирующие свойства творят чудеса!

Чтобы использовать этот метод, нет ничего проще, просто выполните следующие действия:

Возьмите зубную щетку и посыпьте ее пищевой содой. Потрите загрязненный участок круговыми движениями. Добавьте немного жидкости для мытья посуды на зубную щетку для еще большей эффективности.

Вы также можете смешать 2-3 чайные ложки пищевой соды в 100 мл теплой воды. Смочите в растворе тряпку и хорошо протрите ею обувь. Для большей эффективности можно добавить перекись водорода. Его окислительные свойства воздействуют на белизну вашей обуви, придавая ей сияющий цвет.

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