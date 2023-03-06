Что делать, если помада на губах быстро стирается: маленькая хитрость

Вы получите намного стойкий цвет

Любая женщина хочет выглядеть красиво, не прилагая к этому больших усилий и средств. Однако в большинстве случаев так не получается. Возьмем, к примеру, обычную помаду. Каждый раз, когда она стирается на губах, приходится наносить ее новым слоем, от чего косметическое средство быстрее заканчивается.

Заставить помаду держаться на губах дольше можно, если воспользоваться одним лайфхаком. Есть хитрость, которой пользуются опытные визажисты, пишет mixnews.

Как получить стойкий цвет помады на губах

Наносим помаду или матовый карандаш на всю поверхность губ. Затем промокаем салфеткой следующим образом: складываем ее пополам, вставляем между нижней и верхней губой и слегка прижимаем слой бумажного полотенца. Потом с помощью кисти для теней наносим на губы пудру. После этого наносим новый слой помады. Благодаря этому трюку помада станет более стойкой и дольше продержится на губах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от пятна от помады на одежде. Один полезный способ существенно облегчит чистку.